ВОЗ сообщила о последствиях пандемии COVID-19

Продолжительность жизни человека в мире за время пандемии сократилась на два года. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе обсуждения на Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие»

ВОЗ в отчете от 20 мая объявила о новом отчете смертности, по данным которого видно, что во всем мире продолжительность жизни снизилась на два года.

— За два года пандемии мы потеряли два года (продолжительности жизни человека – прим.ВМ), — сообщила Вуйнович.

По данным организации, средняя продолжительность жизни в мире в 2000 году была чуть менее 67 лет, затем выросла на шесть лет, а за период с начала 2019 года составила 73 года.

С момента начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано порядка 527, 6 миллионов заражений инфекцией и около 6,3 миллионов смертей, сообщило ТАСС.

19 мая ученые сообщили о риске роста заболеваемости из-за нового штамма вируса FLiRT. В Соединенных Штатах за период с 28 апреля по 11 мая зафиксировали в 28,2 процента зафиксированных случаях COVID-19. Информацию об этом привел американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

15 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которые распространились в ряде стран, в России не зафиксирована. По статистическим данным Роспотребнадзора, в России доминирующим является вариант заболевания JN.1.