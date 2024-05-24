В школах Германии начнут изучать украинский язык

Власти федеральной земли Гессен в Германии объявили о намерении ввести в своих школах изучение украинского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления местных властей.

По словам министра культуры и образования Гессена Армина Шварца, данное решение является «явным признаком солидарности».

«Мы хотели бы предоставить многим молодым людям и преподавателям с Украины еще более широкие образовательные и профессиональные перспективы в соответствии с их индивидуальными способностями», — добавил он.

Шварц отметил, что украинский язык будет введен в школах Гессена в качестве второго иностранного языка уже в наступающем учебном году. На первых этапах его изучение будет тестовым. При этом выбрать его смогут даже те, кто не имеет украинского происхождения.

Министр по международным делам Гессена Манфред Пентц считает, что изучение украинского языка в местных школах станет «вкладом в сохранение самобытной украинской культуры».