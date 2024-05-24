Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не имеет смысла спекулировать на тему возможного использования Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России, и отметил, что у ФРГ на этот счет есть «ясные правила». ТАСС

«Я думаю, что вообще не имеет смысла пускать в ход на этот счет какие-либо спекуляции <...> На мой взгляд, намного важнее указать на то, что у нас есть ясные правила», – сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Он добавил, что спекуляции на эту тему сейчас в моде, но совершенно нецелесообразны. Газета.Ru

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России. По его словам, на Украине будут «делать вид, что так получилось случайно». RT на русском