На Украине испугались визита Путина в Белоруссию

На Украине испугались визита президента России Владимира Путина в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Опасения в связи с этим в своем Верховной Рады Евгений Шевченко.

«Не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. И дело не в [бывшем президенте Украины Викторе] Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр обороны [России Андрей Белоусов] и сам [министр иностранных дел России Сергей] Лавров. Это плохо. Очень плохо!», — написал Шевченко.