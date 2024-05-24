Русские, живущие в Германии, жалуются на то, что их детям демонстрируют мультфильмы об однополых отношениях*, начиная с детского сада, и заставляют произносить слова с «нейтральными» окончаниями. Об этом пишет RT.

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По словам Сергея Фаста, который переехал в ФРГ более 25 лет назад, за последние несколько лет система образования в стране резко изменилась.

В частности, в детсадах и школах начали показывать мультфильмы об однополых отношениях*. В пример он привел короткометражку «В ритме сердца» о любви двух подростков, которую демонстрируют детям с трех лет.

Также в Германии введены новые правила изменения слов по родам и русские немцы в шутку называют их «гендерным заиканием», рассказал Сергей Фаст.

«Пример - «учен:ики». Kolleg:innen - коллега. Двоеточие стоит как символ гендерного равноправия. Эта форма употребляется как в правописании, так и в произношении», - пояснил он.

Ранее футболисты национальной команды Германии перед матчем с Японией во время ЧМ-2022 прикрыли рты руками на командном фото, выразив несогласие с запретом ФИФА на использование радужных капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества*.

*Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.