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«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с лозунгами нацистов

Юные гости дорогого бара в немецкой общине Камен во время вечеринки скандировали неонацистский лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон» под песню итальянского диджея Джиджи Д’Агостино L’Amour Toujours. Об этом сообщает Die Welt.

«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с лозунгами нацистов
© globallookpress

Инцидент произошел в популярном баре-ресторане Pony, расположенном на острове Зильт. Немецкие СМИ рассказали, что гости вечеринки приехали в клуб на роскошных автомобилях и заплатили за вход по 150 евро без учета напитков. Участники вечеринки «золотой молодежи» снимали себя на видео и скандировали ксенофобские лозунги. На записи видно, как один из них вскидывает руку в нацистском приветствии.

Позже представитель Pony заявил, что клуб дистанцируется «от любого рода расизма и дискриминации». По его словам, если бы молодых людей заметили, их сразу бы выгнали, но отследить ситуацию было сложно, так как на открытой террасе одновременно находились около 500 человек. Позже в клубе заявили, что узнали имена молодых людей с видео. О них сообщили в полицию, которая уже начала расследование.

«Это не глупая мальчишеская шутка, а худший нацистский выкрик взрослых людей. Отвратительно и противно. Им должно быть стыдно!» - заявила министр интеграции земли Шлезвиг-Гольштейн Амината Туре.

18 мая на вечеринке Berthelsdorffest в Саксонии около 20 молодых немцев выкрикивали тот же лозунг - «Германия для немцев, иностранцы вон» - танцуя под L’Amour Toujours. У пивной палатки собралась группа молодых людей, которые затем начали скандировать ксенофобские слова, поднимая руки в такт. Немецкие СМИ рассказали, что правые экстремисты «украли» эту песню у диджея Д’Агостино и часто распевают ее на вечеринках, подставляя в текст неонацистские лозунги.

Чтобы нечто подобное не повторилось на большом фестивале Krach am Bach 26 мая, организаторы запретили диджеям ставить песню L'amour toujours. По данным Bild, если кто-то из 16 артистов, участвующих в фестивале, откажется соблюдать это правило, его выступление будет остановлено.

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