«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с лозунгами нацистов

Юные гости дорогого бара в немецкой общине Камен во время вечеринки скандировали неонацистский лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон» под песню итальянского диджея Джиджи Д’Агостино L’Amour Toujours. Об этом сообщает Die Welt.

© globallookpress

Инцидент произошел в популярном баре-ресторане Pony, расположенном на острове Зильт. Немецкие СМИ рассказали, что гости вечеринки приехали в клуб на роскошных автомобилях и заплатили за вход по 150 евро без учета напитков. Участники вечеринки «золотой молодежи» снимали себя на видео и скандировали ксенофобские лозунги. На записи видно, как один из них вскидывает руку в нацистском приветствии.

Позже представитель Pony заявил, что клуб дистанцируется «от любого рода расизма и дискриминации». По его словам, если бы молодых людей заметили, их сразу бы выгнали, но отследить ситуацию было сложно, так как на открытой террасе одновременно находились около 500 человек. Позже в клубе заявили, что узнали имена молодых людей с видео. О них сообщили в полицию, которая уже начала расследование.

«Это не глупая мальчишеская шутка, а худший нацистский выкрик взрослых людей. Отвратительно и противно. Им должно быть стыдно!» - заявила министр интеграции земли Шлезвиг-Гольштейн Амината Туре.

18 мая на вечеринке Berthelsdorffest в Саксонии около 20 молодых немцев выкрикивали тот же лозунг - «Германия для немцев, иностранцы вон» - танцуя под L’Amour Toujours. У пивной палатки собралась группа молодых людей, которые затем начали скандировать ксенофобские слова, поднимая руки в такт. Немецкие СМИ рассказали, что правые экстремисты «украли» эту песню у диджея Д’Агостино и часто распевают ее на вечеринках, подставляя в текст неонацистские лозунги.

Чтобы нечто подобное не повторилось на большом фестивале Krach am Bach 26 мая, организаторы запретили диджеям ставить песню L'amour toujours. По данным Bild, если кто-то из 16 артистов, участвующих в фестивале, откажется соблюдать это правило, его выступление будет остановлено.