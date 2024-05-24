Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что в единстве между странами - членами Евросоюза по ситуации на Украине начинают появляться трещины. ТАСС

Как заявил Боррель, сейчас в ЕС есть страна, которая больше не хочет участвовать в оказании военной помощи Украине. «Осторожно, у нас начинают появляться трещины в этом единстве», — подчеркнул он. RT на русском

Также дипломат считает, что ЕС должен показать миру, что у него нет двойных стандартов, хотя «мир сегодня считает, что они у нас есть». Российская газета