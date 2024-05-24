Запад узнал главное условие Москвы для начала мирных переговоров с Киевом

Россия готова приступить к мирным переговорам с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на четыре российских источника.

Отмечается, что если Киев и Запад не отреагируют на этот посыл, то Москва продолжит военную операцию.

Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Украиной

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит на конференции по мирному урегулированию в Швейцарии сокращенную более, чем втрое "формулу мира". Предполагается, что она будет состоять из трех пунктов: "радиационная и ядерная безопасность", продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. На решении Китая об участии в саммите это никак не скажется, убеждена Прокофьева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев намерен добиться окончательного принятия своей "формулы мира" на конференции в Швейцарии.