Обзор иноСМИ: новый союзник США и планы Зеленского на встречу с G7

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CNN: глава ЦРУ вмешается в переговоры Израиля и ХАМАС

Глава ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу, чтобы попытаться «вернуть в нужное русло» переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом

сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника CNN, Бернс посетит Европу в ближайшие дни, чтобы возобновить переговоры. Глава ЦРУ часто ведет переговоры с египтянами, катарцами и израильтянами, подчеркнул чиновник. И Египет, и Катар очень заинтересованы в процессе, как и израильтяне, рассказал источник. Последнее временное перемирие привело к освобождению более чем сотни заложников, но, по оценкам Армии обороны Израиля, ХАМАС все еще удерживает около 130 человек. Бернс ранее уже выступал в качестве ключевого переговорщика США, отмечает CNN.

США решили сделать Кению основным союзником вне НАТО

Президент США Джо Байден планирует предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, о решении объявят во время визита лидера африканской страны в США на этой неделе.

Как отмечает Politico, Кения станет первой страной к югу от Сахары, получившей статус основного союзника вне НАТО. Это позволит стране получать более современное вооружение из Штатов и более тесно сотрудничать с Вашингтоном в области безопасности. Этот шаг может дать США большее влияние в Восточной Африке. Politico подчеркивает, что решение было принято из-за роста влияния России и Китая в Африке. В числе других африканских стран, имеющих статус основных союзников США вне НАТО, - Египет, Марокко и Тунис

Bloomberg: Зеленский планирует встречу с лидерами G7 в июне

Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров «Большой семерки», сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Зеленский попытается подтолкнуть страны G7 к поставке оружия большей дальности, которое позволило бы ВСУ наносить удары по территории России.

Зеленский присоединится к президенту США Джо Байдену и другим членам «Большой семерки» на юге Италии 13 июня. В офисе Зеленского отказались комментировать эту информацию, заявив, что он еще не утвердил свой график. Ранее Зеленский отменил свои зарубежные поездки на фоне продвижения России на Харьковском направлении.

Reuters: Россия подорвала эффективность новых бомб Украины

Помехи, создаваемые российскими средствами радиоэлектронной борьбы, не позволили многим относительно новым украинским бомбам GLSDB большой дальности поразить намеченные цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

В течение прошлого года Украина искала оружие с большей дальностью действия, чем 69 километров, на которые способны американские снаряды GMLRS. В итоге компания Boeing предложила новое оружие дальностью действия в 161 километр - бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Планирующая бомба имеет небольшие крылья, увеличивающие ее радиус действия. Однако навигационная система GLSDB, позволявшая бомбе обходить горы и средства ПВО, стала жертвой российских помех, заявили источники Reuters. По их словам, на устранение проблем у Boeing уйдут месяцы.

Politico: США могут предоставить Палестине американского советника

Власти США рассматривают возможность назначить своего представителя главным гражданским советником палестинских сил, когда закончится конфликт между Израилем и ХАМАС. Об этом

сообщает Politico со ссылкой на четырех американских чиновников.

Как отмечает издание, это признак того, что США планируют активно заниматься послевоенной Газой. По словам источников, гражданский советник будет базироваться в регионе и тесно сотрудничать с командующим местных сил, который будет либо палестинцем, либо выходцем из арабской страны. В Вашингтоне все еще обсуждают, «насколько официальными» будут полномочиями этого советника. Как рассказали чиновники, советник не появится на территории самой Газы - США хотят избежать любых намеков на то, что они пытаются диктовать будущее этой территории.