Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается. ТАСС

Медики уточнили, что динамика состояния здоровья Фицо стабильная. «Мы верим, что этот процесс будет продолжаться», – сказано в сообщении. Москва24

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте происшествия. Мужчина признал свою вину, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Говорит Москва