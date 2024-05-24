В Киеве оценили слова Зеленского о возвращении к границам 1991 года

Высокопоставленные украинские политики в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года в надежде на выживание государства, пишет Guardian.

По данным издания, Зеленского на Украине критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года, передает РИА «Новости».

Высокопоставленные чиновники при этом более сдержанно определяют свое видение победы Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину отказаться от части территорий на переговорах с Россией, чтобы сохранить контроль над частью страны.

В феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.