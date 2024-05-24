Фон дер Ляйен нашли замену на посту главы Еврокомиссии

Французский президент Эмманюэль Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. News.ru

Издание ссылается на Паскаля Канфина, члена Европарламента от либеральной партии Макрона «Возрождение». Канфин имеет прямой контакт с президентом Франции. «Франция и все в президентской экосистеме хотели бы, чтобы Драги сыграл свою роль», — приводит газета его слова. Газета.Ru

Издание отмечает, что Макрон может столкнуться с трудностями, если решит добиваться ухода с должности действующей главы ЕК, поскольку Драги «официально не связан ни с одной крупной партией». Французскому президенту, по всей вероятности, придется заключить большое политическое соглашение с Европейской народной партией, в которую входит фон дер Ляйен, и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, полагает Politico. ТАСС