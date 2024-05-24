В Польше фермеры начали новую протестную акцию

Польские фермеры начали очередную акцию протеста в столичном Мазовецком воеводстве. Об этом сообщил новостной портал interia.pl.

По его данным, утром несколько десятков тракторов и других сельхозмашин перекрыли участки дорог в районе городов Миньск-Мазовецкий, Закрент и Калушин. Прибывшие на место полицейские не мешают участникам акции и рекомендуют остальным водителям варианты объезда перекрытых участков.

Организаторы акции обещают завершить ее в 18:30 по местному времени (19:30 мск).

23 мая стало известно, что 20 крупнейших фермерских союзов Польши подготовили новый список требований, которые они готовы передать в Сейм (нижняя палата) парламента страны.

Главные требования сельхозпроизводителей остаются прежними - сохранить ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины и отменить невыгодные для местных аграриев положения программы Евросоюза "Зеленый курс". Фермеры также хотят получать кредиты на срок от 25 до 30 лет, отрегулировать процесс аренды пахотных земель, принять закон о так называемых "сельских территориях", инвестиции в которые нельзя блокировать, и отменить запрет на забой скота в религиозных целях.