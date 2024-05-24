Умерла ставшая героем мема Doge собака Кабосу

Сегодня умерла собака породы шиба-ину по кличке Кабосу, ставшая известной благодаря мему Doge. Об этом в своем блоге сообщила владельца Кабосу Атцуко Сато.

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Она рассказала, что ее любимая собака ушла из жизни в 07:50 утра 24 мая, «погрузившись в глубокий сон».

«Кабосу был самой счастливой в мире собакой. И я была самым счастливым в мире владельцем», - написала Атцуко Сато.

По ее словам, прощание с питомцем пройдет 26 мая в японском городе Нарита.

Шиба-ину по кличке Кабосу стала героем мема после появления ее фото в 2010 году. В 2013 году появилась криптовалюта под названием Dogecoin, символом которой стала именно эта собака.

Ранее программист из Мексики воздал в виртуальной реальности мир, где его умершая собака все еще жива и он может погулять с ней на пляже. По словам программиста, своего питомца по кличке Сэм он отсканировал еще несколько лет назад, и после смерти «воскресил» собаку с помощью 3D-образа.