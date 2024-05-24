Президент США Джо Байден пропустит саммит по Украине в Швейцарии, поскольку на это время у него запланировано мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника, к саммиту планируют присоединиться несколько лидеров стран G7, однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалы Харрис там не будет. Вместо этого американский лидер хочет 15 июня поучаствовать в агитации для сбора средств на свою избирательную кампанию в Лос-Анджелесе.

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Напомним, что саммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россия не будет участвовать в мероприятии. Инициатором выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Он заявлял, что мирная конференция необходима с целью давления на Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что «формула Зеленского» и основанные на них «международные посиделки» не станут выходом из тупиковой ситуации, в которой оказался Киев. По мнению дипломата, приезд украинских властей в Швейцарию с целью урегулирования конфликта «обречен на провал».