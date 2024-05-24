Западу пригрозили последствиями при разрешении ВСУ бить по России

Президент России Владимир Путин может не оставить без ответа потенциальное решение Запада разрешить Украине наносить удары его оружием по территории РФ, сообщает Asia Times. News.ru

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — пишет обозреватель AT. RT на русском

Использование западного оружия для ударов по территории России привело бы к значительным геополитическим последствиям, указал автор материала. По его словам, это могло бы усилить напряжение в отношениях России и стран НАТО. Риск эскалации военного противостояния Моррис назвал серьезным опасением. Lenta.ru