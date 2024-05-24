Российского временного поверенного в делах вызовут в МИД Эстонии

МИД Эстонии намерен в пятницу вызвать временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна. ТАСС

«Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, продолжая противодействовать злонамеренной деятельности России по всей Европе. Наша реакция остается спокойной и взвешенной. Сегодня мы вызовем временного поверенного в делах России», - написал глава ведомства в соцсети X (бывшая Twitter). Говорит Москва

23 мая сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран. Согласно заявлению Таллина, ранее в 2024 году Россия оспорила предложенные Эстонией местоположения в воде половины из 250 буев. По данным агентства, буи нужны для того, чтобы небольшие лодки могли плавать по реке, не заплывая в российские или эстонские воды. В эстонской пограничной службе заключили, что свяжутся с российскими властями для обсуждения причин, по которым были демонтированы буи. Газета.Ru