Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабад.

Об этом сообщает ТАСС.

Армению представлял постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

В Армении прокомментировали вопрос об импичменте Пашиняну

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Туркменистан.