Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что недавние заявления западных политиков свидетельствуют о подготовке Европы к войне с Россией. Об этом сообщает Magyar Hírlap.

По словам Орбана, о подготовке к войне говорят утверждения политиков о «российской угрозе». Единственным средством против войны Орбан назвал способность страны, выбранной в качестве жертвы, продемонстрировать силу и сдержать потенциального нападающего.

«Поэтому говорят: если хочешь мира, готовься к войне. Для мира необходимы армия, военная техника и умение защитить себя. Венгерская национальная армия пока недостаточно сильна, но мы работаем над этим», - подчеркнул Орбан.

Как отметил Орбан, Россия занята украинским кризисом, поэтому нелогично предполагать, что она решит напасть на страну НАТО. По его мнению, такими заявлениями и в Брюсселе, и в Вашингтоне «готовят настроения» для вступления в конфликт с Россией.

«Конечно, могут быть провокации, но НАТО - это оборонительный альянс, поэтому он выстроится как одна страна в случае нападения. Я интерпретирую ссылки на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления европейцев в войну», - заявил премьер Венгрии.

Также Орбан раскритиковал политиков, допускающих, что страны НАТО могут помочь Украине, сбивая ракеты. Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом США на удары по территории РФ американским оружием. Владимир Зеленский также призвал НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты.

Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. По его словам, если западные страны не могут поставить Киеву самолеты, они должны «поднять истребители с территории соседних стран НАТО» и сбивать ракеты. Орбан заявил, что Венгрия и другие силы, «имеющие право голоса в Европе», должны выступать против этого и остановить процесс «сползания к войне».