Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских СМИ, в том числе против Первого канала, ОТР, ТНТ и других каналов, на десять лет.

Санкции продлили также против «НТВ Плюс», телеканалов «Звезда» и «РЕН ТВ».

Кроме того, в списке значится МИЦ «Известия», сообщает ТАСС.

В 2023 году Госдеп планировал выделить $1 млн, чтобы помочь Киеву выявлять «дезинформацию», якобы распространяемую Россией, и противостоять тем, кто использует её для «дестабилизации демократических обществ».