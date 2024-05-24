Пока вы спали: последствия гибели Раиси и изменение политики США в отношении Грузии

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Полянский рассказал о последствиях гибели Раиси

Крушение вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, способно еще сильнее накалить и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, это зависит от того, как будет использоваться ситуация и каковы будут последствия.

Дипломат отметил, что в настоящее время все стороны демонстрируют сдержанность в отношении случившегося.

Новые фигуранты могут появиться в деле начальника управления департамента МО РФ

В деле против начальника управления департамента Министерства обороны России РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого возможно появление новых фигурантов, сообщает «Газета.ру».

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По уголовному делу проходят неопознанные личности. В процессе следствия могут выявиться дополнительные обстоятельства, а также появиться новые участники.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Ущерб государству превысил 70 миллионов рублей.

Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия КНДР в Россию

Токио расширил санкционные списки в отношении Москвы, в очередной раз обвинив российские власти в поставках вооружений из КНДР, сообщает RT.

По данным МИД Японии, под санкции, в частности, попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик.

Сама авиакомпания также включена в санкционные списки наряду с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации России.

Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах

Глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси в связи с законом об иноагентах, который принят грузинским парламентом, сообщает RT.

«Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединёнными Штатами и Грузией», — заявил дипломат.

Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России

На Западе понимают, какими могут быть последствия применения Украиной их вооружений на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, там не питают иллюзий на этот счет. Так дипломат прокомментировал звучащие в западных странах призывы наносить удары по целям внутри российской территории.

Полянский отметил, что Москва сосредоточена на достижении своих целей в рамках специальной военной операции, а потому «не отвлекается на позиции отдельных западных лидеров, которые сегодня говорят одно, а завтра – другое».