В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского депутата Михаила Бондаря.

«Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство [укреплений вблизи границы с Россией] как раз на Сумском, на Харьковском направлении», — заявил парламентарий.

Зеленский попытался предугадать следующий шаг ВС России

По его словам, оказалось, что они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. Все остальные участки линии обороны вблизи границы на деле были сделаны на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали, указал Бондарь.