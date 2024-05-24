Япония ввела санкции в отношении России

Власти Японии расширили санкционные списки в отношении России, сообщает ТАСС.

Токио в очередной раз обвинил Москву в поставках вооружений из КНДР. Под ограничения попали гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Сама авиакомпания также включена в санкционные списки наряду с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации России.

Южная Корея объявила о новых санкциях против России

Ранее стало известно, что Япония в рамках санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине запретит экспорт в РФ еще 164 категорий товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».