Южная Корея объявила о новых санкциях против России

Южная Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД.

Это связано из-за якобы финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна и перевозки военных товаров между Россией и КНДР.

Сеул считает, что эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

«Два российских судна перевозили военные предметы между Россией и Северной Кореей, транспортируя большое число контейнеров», — указывает дипломатическое ведомство.

Южная Корея провела учения на островах Желтого моря вблизи КНДР

Власти Южной Кореи призвали «остановить военное сотрудничество», якобы имеющее место между Москвой и Пхеньяном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами утверждения США о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.