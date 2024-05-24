Трамп заявил о еще одной угрозе для США

Попадающие в США из Китая мигранты создают армию, чтобы расправиться с Америкой изнутри, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего американского президента Дональда Трампа, который выступил на предвыборном митинге в Нью-Йорке.

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«Посмотрите на всех этих людей, они в хорошей физической форме, им от 19 до 25 лет, почти все они мужчины призывного возраста. Мне кажется, они создают армию. Они хотят разобраться с нами изнутри», — предположил политик.

Он указал, что «они не похожи на обычных нелегальных мигрантов, они что-то задумали».

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Экс-президент отметил, что в США также прибывает множество мигрантов из Латинской Америки и с Ближнего Востока, в том числе из Йемена, территорию которого «бомбят США».