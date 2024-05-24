США объявили о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией

Американские власти объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.

«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — заявил дипломат.

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По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что лидеры Грузии пересмотрят закон, чтобы «продвигать демократические и евроатлантические устремления».