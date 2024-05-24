Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишись уважения на мировой арене. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке.

"Посмотрите на председателя Китая Си [Цзиньпина], на [лидера КНДР] Ким Чен Ына, на [президента России Владимира] Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет. <...> Мы же потеряли уважение всего мира. Мы были самой уважаемой страной в мире четыре года назад, теперь над нами смеются, мы превратились в шутку", - сказал он.

По мнению Трампа, Байден - "худший президент в истории страны".

"Он не понимает, что делает, он совершенно некомпетентный. Наша страна катится в ад", - считает Трамп.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

На первый с 2016 года предвыборный митинг Трампа в Нью-Йорке собралось более 1,5 тыс. сторонников, сообщает консервативная медиакомпания RSBN. Район проведения мероприятия выбран неслучайно: Южный Бронкс считается одним из наиболее ориентированных на демократов районов, в 2020 году Байден выиграл в этом округе с заметным преимуществом. Штат Нью-Йорк голосует на президентских выборах исключительно за кандидата от демократов с 1988 года. Трамп хочет переманить на свою сторону часть сторонников действующего главы администрации США, в частности афроамериканцев и испаноговорящих.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.