На Украине анонсировали строительство подземного города

В Харькове анонсировали строительство подземного города за 225 миллионов евро, проект уже готов. О планах по возведению объекта сообщило издание Игоря Терехова.

Отмечается, что площадь подземного комплекса составит 236 тысяч квадратных метров. В проект вошли медицинские учреждения, коворкинг, школы и торговые центры. В данный момент Харьковские власти заняты поисками инвестора.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о поджоге релейного шкафа на одной из железнодорожных веток в Харьковской области. Как он утверждает, по этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой, личным составом, обратно перевозится техника для ремонта.

23 мая сообщалось, что несколько объектов железнодорожной инфраструктуры были повреждены в Харькове и Харьковской области после серии взрывов.