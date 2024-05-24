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В Киеве готовятся к недельным отключениям электричества

В Киеве будущей зимой могут происходить отключения электроэнергии продолжительностью в неделю, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Киевского городского совета Леонида Емеца.

В Киеве готовятся к недельным отключениям электричества
© РИА Новости
«Ожидается очень серьезная проблема. Нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, причем таким – недельным», – заявил парламентарий.

Он указал, что в качестве частичного решения проблемы в городе планируется обустроить 20 точек генерации электроэнергии с использованием полученного от западных стран оборудования. На это планируется выделить более 4 млрд гривен (более 100 млн долларов), также полученных от украинских партнеров.

Ранее руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в последнее время ситуация с электроснабжением на Украине значительно ухудшилась. В ряде городов из-за дефицита проходят экстренные отключения электричества.

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