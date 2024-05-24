Ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising заявил, что вся Украина будет поглощена, если Киев не начнет переговоры сейчас, сообщает RT.

По его словам, «настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена».

Как отметил журналист, в Вооруженных силах Украины виден «развал», а сами войска «деморализованы».

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Москвой и Киевом, которые определят систему безопасности в Европе на 20—30 лет.