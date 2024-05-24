$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Ведущий Hill TV: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас

Ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising заявил, что вся Украина будет поглощена, если Киев не начнет переговоры сейчас, сообщает RT.

Ведущий Hill TV: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас
© РИА Новости

По его словам, «настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена».

Как отметил журналист, в Вооруженных силах Украины виден «развал», а сами войска «деморализованы».

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Москвой и Киевом, которые определят систему безопасности в Европе на 20—30 лет.

В мире
Виктор Орбан
Москва
Киев
Венгрия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости