Опубликованы предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Генштабе отметили, что вертолет президента Bell-212 загорелся только после столкновения с возвышенностью. Вплоть до аварии пилот воздушного судна находился на связи с коллегами из двух других вертолетов.

В рамках расследования специалисты не выявили следов воздействия пуль на корпус потерпевшего крушение вертолета, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что катастрофа произошла в воскресенье, 19 мая 2024 года. При крушении вертолета погибли девять человек: Раиси, сопровождающие его лица и экипаж.

После первых сообщений о пропаже вертолета в СМИ и соцсетях появилось большое количество версий. Авторы предполагали, в частности, что причиной аварии могло быть внешнее воздействие. Кроме того, рассматривалась версия о технической неисправности аппарата, выпущенного свыше 30 лет назад.

В Иране похоронили президента Эбрахима Раиси

Турецкие специалисты, в свою очередь, обратили внимание на ряд странностей в истории с вертолетом. Так, из трех передающих сигналы устройств не сработало ни одно, а пилоты были из армии, а не из КСИР.