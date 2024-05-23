Херш назвал угрозу для переизбрания Байдена

Неспособность президента США Джо Байдена достоверно видеть картину мира ставит под угрозу его переизбрание. Об этом в своем блоге в Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Преклонный возраст президента Джо Байдена и трудности с произнесением речи не единственное, что ставит под угрозу его переизбрание. Еще одна помеха - его давняя неспособность видеть мир таким, какой он есть", - отметил журналист.

По словам Херша, Байден "не предпринял никаких усилий", чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет, с начала специальной военной операции на Украине. По этим причинам, считает публицист, мартовское выступление Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны" "может стать его последней подобной речью" в качестве президента США.

Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его умственные и физические способности руководить государством.