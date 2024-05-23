Мэр Харькова заявил о строительстве подземного города за 225 млн евро

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о проекте строительства подземного города за 225 млн евро. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

По его словам, в проект включены школы, медучреждения, торговый центр и коворкинг. Площадь подземного города должна составить 236 тысяч квадратных метров.

Согласно приложенному кадру из презентации, глубина "города" составит пять этажей, само строение будет связано "безопасным прямым сообщением" с харьковским метро и оборудовано "защитной кровлей".

"Сейчас для проекта ищут инвесторов", - отмечает издание.

В конце апреля Терехов признавался, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за разрушений энергетической инфраструктуры.

А главу Харьковской области Олега Синегубова обвинили в миллионных хищениях на строительстве оборонительных укреплений.