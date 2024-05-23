Туска разочаровал забор за $400 млн на границе с Белоруссией

Забор на белорусско-польской границе, на возведение которого было потрачено порядка $400 млн, не оправдал себя, признал премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет РЕН ТВ.

Глава правительства пояснил, что забор требует реконструкции, она обойдется казне в сотни миллионов злотых.

Туск отметил, что невозможно сделать защитное ограждение абсолютно непроходимым. Вместе с тем, добавил он, Польша постарается «найти способ сделать это».

Напомним, что на фоне миграционного кризиса польские инженеры построили стену из стальных решетчатых блоков высотой в 5,5 м и длиной в 186 км.

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По словам экологов, стена была прошла через десятки особо охраняемых природных территорий, охотничьи угодья, Беловежскую пущу.