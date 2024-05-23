Еврокомиссар объяснил упоминание Фицо в разговоре с премьером Грузии

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах, но его слова не были угрозой, их "вырвали из контекста". Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении Варгелия.

"В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, - подчеркнул еврокомиссар. - Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии".