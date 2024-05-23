Политолог объяснил, какую проблему хочет решить МУС арестом Нетаньяху

Перед Международным уголовным судом (МУС) стоит проблема легитимности, он должен поддерживать репутацию независимого органа, таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Андрей Кортунов. Он уверен, что именно поэтому МУС запросил ордер на арест израильского руководства и командиров палестинского движения ХАМАС.

МУС старается продемонстрировать, что у него единые правила для всех, и с учетом того резонанса, который получили действия Израиля на территории сектора Газа, суд не может полностью игнорировать эту ситуацию. Тем более целый ряд стран уже пытались привлечь Израиль к ответственности, — объяснил он.

По словам Кортунова, с точки зрения суда, позиция в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху понятная и оправданная, но на Западе, особенно в США, отношение к МУС неоднозначное.

США юрисдикции МУС не признают и действительно считают, что ему следует заниматься автократиями, которые якобы нарушают права человека. А Штаты и их ближайшие союзники, по мнению Вашингтона, должны быть освобождены от этой юрисдикции. Понятно, что такая позиция отражает двойные стандарты, обосновать ее очень трудно, но политические реалии таковы, что США и их партнеры будут и дальше прибегать к такого рода риторике, — сказал Кортунов.

Ранее власти США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен назвали требование возмутительным, поскольку США «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности». Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман назвал запрос суда «кровавым наветом» на еврейское государство.