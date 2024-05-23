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Совершивший покушение на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера

Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что хотел лишь причинить вред политику, но не убивать его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Совершивший покушение на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера
© globallookpress.com

Цинтула указал, что стрелял в Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии. В частности, его не устраивали закрытие Офиса специальной прокуратуры в стране, преследования работников культуры и СМИ, а также он хотел, чтобы «Украине была оказана военная помощь». Покушение на премьера он готовил два дня.

«Обвиняемый сказал, что больше никто не знал о его плане. Он извинился за свои действия и выразил готовность принести извинения лично Фицо», — говорится в тексте.

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Напомним, что покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. В настоящее время премьер находится в сознании и его состояние постепенно улучшается. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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