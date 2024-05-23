Совершивший покушение на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера

Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что хотел лишь причинить вред политику, но не убивать его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Цинтула указал, что стрелял в Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии. В частности, его не устраивали закрытие Офиса специальной прокуратуры в стране, преследования работников культуры и СМИ, а также он хотел, чтобы «Украине была оказана военная помощь». Покушение на премьера он готовил два дня.

«Обвиняемый сказал, что больше никто не знал о его плане. Он извинился за свои действия и выразил готовность принести извинения лично Фицо», — говорится в тексте.

В больнице Словакии рассказали о состоянии Фицо

Напомним, что покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. В настоящее время премьер находится в сознании и его состояние постепенно улучшается. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.