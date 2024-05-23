В США заявили о приближении большой войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и другие американские политики хотят большую войну. Об этом заявил майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник в беседе с радио Sputnik.

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«Боюсь, что новые танки Украине будут поставлять уже с американскими экипажами в размере батальона, бригады. Потому что мы катимся к большой войне. Эскалация будет идти только в одну сторону, никакой деэскалации не будет», — сказал Крапивник.

Майор отметил, что мир как никогда близок к ядерной войне. При этом, по его словам, большинство американских политиков этого не понимают.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны, который страдает когнитивными нарушениями». По его мнению, Байден находится перед угрозой разрушительной ядерной войны, потому что не в состоянии руководить государством.