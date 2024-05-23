Президент Чехии получил травму при поездке на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму при поездке на мотоцикле. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в Центральном военном госпитале в Праге, пишет Reuters.

В администрации главы государства пояснили, что его ранения не являются серьезными, но из-за них Павелу требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале.

В офисе пояснили, что более подробная информация будет опубликована позже.

63-летний Павел является поклонником мотоспорта и в свободное время с удовольствием ездит на мотоциклах, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что экс-президент Республики Филиппины Родриго Дутерте получил незначительные травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле.