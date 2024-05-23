Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице

Сербский президент Александр Вучич выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».

Об этом пишет ТАСС.

Вучич отметил, что Сербия «никогда не забудет» поддержку со стороны России, Китая и ОАЭ.

«Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Также политик поблагодарил страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшиеся или проголосовавшие против резолюции.

Ранее Вучич усомнился в существовании в ЕС демократических ценностей после угроз со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес стран, которые не собираются поддерживать принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.