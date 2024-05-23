Орбан отказался надевать бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не собирается носить бронежилет даже после попытки покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Blikk.hu.

Такое заявление премьер сделал в ответ на соответствующий вопрос журналиста. По словам Орбана, он никогда не носил бронежилет, и не собирается делать это в будущем.

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«Я никогда не носил, и сейчас не ношу (бронежилет — прим. ред.)», — заявил Орбан.

Напомним, что 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения в городе Гандлова — по политику открыли огонь на улице. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика.