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Орбан заявил, что не станет носить бронежилет даже после ранения Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не собирается носить бронежилет даже после попытки покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Blikk.hu.

Орбан отказался надевать бронежилет
© globallookpress.com

Такое заявление премьер сделал в ответ на соответствующий вопрос журналиста. По словам Орбана, он никогда не носил бронежилет, и не собирается делать это в будущем.

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«Я никогда не носил, и сейчас не ношу (бронежилет — прим. ред.)», — заявил Орбан.

Напомним, что 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения в городе Гандлова — по политику открыли огонь на улице. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика.

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