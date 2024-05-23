США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

Американские сенаторы подготовили законопроект о введении санкций против руководства Грузии за закон об иноагентах, а также о выделении еще 50 млн долларов действующим в Грузии НПО на поддержку демократии" и борьбу с "вредоносным внешним вмешательством", сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, законопроект о рестрикциях готовят демократка Джинн Шахин и республиканец Джим Риш. Санкции предлагается вводить за "препятствование евроатлантической интеграции Грузии", а также за "коррупцию, нарушения прав человека и попытки принятия закона об иностранных агентах или за меры, способствующие его принятию".

Рестрикции будут включать запрет на въезд представителям руководства Грузии в США и "другие ограничения", заморозку стратегического диалога США - Грузия, в рамках которого обсуждаются вопросы прав человека и безопасности.

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Этот же документ предусматривает выделение еще как минимум 50 млн долларов на проекты в Грузии "в поддержку демократии и верховенства закона", а также на расследования "вредоносного иностранного вмешательства во внутренние дела Грузии".

На евроатлантическом политическом сленге термин "вредоносное иностранное вмешательство" является синонимом выражений "российское вмешательство" или "китайского вмешательство" в зависимости от контекста.