В Иране похоронили президента Эбрахима Раиси

В мавзолее имама Резы в городе Мешхеде похоронили президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

У храма во время погребения Раиси находились сотни тысяч людей в траурных одеждах. Скорбящие поместили гроб с телом Раиси в гробницу в храме, где похоронен восьмой имам шиитов Али ар-Рида.

Церемонии прощания с Раиси продолжались несколько дней и проходили в разных частях страны. Сначала мероприятия состоялись в Тебризе, расположенном рядом с местом крушения вертолета президента, затем — в Куме и Тегеране.

Как писала «Парламентская газета», президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета Bell 212 19 мая по пути в Тебриз. Вместе с ним жертвами катастрофы стали восемь пассажиров и членов экипажа, в том числе министр иностранных дел. Все они возвращались из Азербайджана с церемонии открытия плотины Гыз-Каласы.