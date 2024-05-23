Орбан отказался надевать бронежилет

Орбан заявил, что никогда не носил и не будет носить бронежилет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему не будет появляться на публике в бронежилете, хотя это помогло бы обеспечить его личную безопасность в свете нападения, которому подвергся его словацкий коллега Роберт Фицо.
Отвечая в интервью интернет-изданию Blikk на вопрос, будет ли он надевать бронежилет во время своих публичных выступлений, глава правительства сказал: "Никогда не надевал и сейчас не буду".
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Говоря о покушении на Фицо, он обратил внимание на то, что "пока неясно", имеют ли власти "дело с преступником-одиночкой".
"Известно, что преступник вел кампанию в поддержку бывшего кандидата в президенты от левых сил, сторонника войны [на Украине], чье основное возражение против нынешнего премьер-министра Словакии состояло в том, что он не поддерживал войну", - отметил Орбан.