Орбан отказался надевать бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему не будет появляться на публике в бронежилете, хотя это помогло бы обеспечить его личную безопасность в свете нападения, которому подвергся его словацкий коллега Роберт Фицо.

Отвечая в интервью интернет-изданию Blikk на вопрос, будет ли он надевать бронежилет во время своих публичных выступлений, глава правительства сказал: "Никогда не надевал и сейчас не буду".

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Говоря о покушении на Фицо, он обратил внимание на то, что "пока неясно", имеют ли власти "дело с преступником-одиночкой".