В Армении заявили об уничтожении имущества в приграничном селе

Жители приграничного села Киранц уничтожают свое имущество до передачи территорий Азербайджану. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на общественное движение «Тавуш во имя родины».

Ранее один из местных жителей Киранца сообщил, что власти предписали некоторым сельчанам покинуть свои дома до 24 июня. На этом фоне, по данным общественного движения, они начали разрушать свое имущество до передачи территорий Азербайджану, которая проходит в рамках процесса делимитации границы между странами.

Настоящее время на въезде в Киранц полицейские выставили оцепление. Данный шаг объясняются соображениями безопасности в ходе мероприятий по делимитации.