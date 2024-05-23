Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП

Власти Великобритании призвали жителей объединённого королевства запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Financial Times, вице-премьер Оливер Дауден представил новый онлайн-ресурс, который должен помочь домохозяйствам смягчить потенциальный ущерб от целого ряда чрезвычайных событий - от наводнений и блэкаутов до пандемий.

Так, например, в качестве минимального запаса бутилированной воды указан объём в три литра на человека в сутки. Для резерва предлагается запастись 10 литрами на персону в расчёте на 24 часа. Вместе с тем, согласно социологическим исследованиям, наборы предметов первой необходимости наличествуют только у 15% британцев. При этом, более 40% не располагают трехсуточным запасом нескоропортящихся продуктов питания и воды.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новые рекомендации призваны не повторить ситуацию первых дней пандемии коронавируса, когда покупатели опустошили полки магазинов, скупив всё - от туалетной бумаги до консервов, макарон и риса.