В Эстонии пожаловались на снятие Россией разграничительных буев на Нарве

Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии пожаловался, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве. Lenta.ru

«Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев, которые были установлены на реке эстонскими властями с 13 мая», — говорится в заявлении пограничной службы страны. Газета.Ru

Ранее стало известно, что власти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области России, которая вдается в эстонскую территорию. ТАСС