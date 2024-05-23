КНР будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице»

Проект резолюции в Генассамблее ООН по геноциду в Сребренице содержит серьезные разногласия, Китай будет голосовать против данного документа. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. RT на русском

«Данный проект резолюции вызывает серьезнейшие разногласия, не отвечает духу примирения и гармонии в Боснии и Герцеговине и среди стран региона, не согласуется со стремлением по поддержанию мира и безопасности на Западных Балканах и в Европе в целом, - сказал он в ходе выступления в Генассамблее перед голосованием по документу. - В связи с этим у Китая нет иного выбора, кроме как голосовать против данной резолюции». ТАСС

23 мая Генассамблея проголосует по проекту резолюции, который подготовили Босния и Герцеговина, Руанда и Германия. Для выступления в Нью-Йорк прибыл президент Сербии Александр Вучич. Он встретился с постпредом России при ООН Василием Небензей. Сербский лидер также заявил, что Запад продвигает проект резолюции, чтобы «показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене». Говорит Москва