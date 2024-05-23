Вучич усомнился в существовании демократических ценностей в ЕС после шантажа ФРГ

Президент Сербии Александар Вучич поставил под сомнение существование в Евросоюзе демократических ценностей на фоне шантажа со стороны главы МИД ФРГ Анналены Бербок в отношении стран, которые не собираются голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.

"Зачем вам понадобилось за последние семь дней оказывать такое сильное давление на страны - члены ООН? <...> Зачем вам угрожать странам-членам, которые не хотят голосовать за эту резолюцию? Зачем говорить, что если они не проголосуют за эту резолюцию, то не получат вашей поддержки, вашей помощи по экономическим и всем другим вопросам? Это что, европейские ценности, демократические ценности? Неужели вы думали, что я не смогу высказаться по этому поводу", - сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, где в четверг состоится голосование по проекту резолюции по геноциду в Сребренице, продвигаемой представителями Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии.

Как передает корреспондент ТАСС, речь Вучича перед голосованием была встречена аплодисментами. Президент Сербии вновь заявил, что эта резолюция "откроет ящик Пандоры".

"Вы столкнетесь с десятками подобных резолюций по вопросу геноцида, дорогие коллеги. И тогда мой вопрос заключается в том, как вы собираетесь объяснить это ужасное убийство, ужасную резню, ужасное преступление", - сказал Вучич.

Ранее вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил о шантаже со стороны Бербок в отношении стран, которые не будут голосовать за принятие резолюции ГА ООН по Сребренице.

Проект резолюции состоит из семи пунктов, первый из которых "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". В документе также содержится положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице. Проект включает просьбу к генсеку ООН "учредить информационно-просветительскую программу под названием "Геноцид в Сребренице и Организация Объединенных Наций" и приступить к ее реализации с подготовки к тридцатой годовщине в 2025 году".