Орбан рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США, они могут определить систему безопасности на ближайшие 20-30 лет. Об этом в беседе с порталом Blikk.hu заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Газета.Ru

«Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то будут проходить ещё и настоящие переговоры между Россией и Америкой», — сказал венгерский политик. RT на русском

Кроме того, он считает, что страны Запада воздержатся от направления своих войск на Украину и передачи ей вооружений, с помощью которых можно будет наносить удары по целям в глубине территории России. ТАСС